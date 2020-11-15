Черчесов высказался о кадровых потерях команды перед матчем с Сербией в Лиге наций

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о предстоящем матче с национальной командой Сербии в рамках заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Вопрос будем решать просто. Сейчас обсудим, как действовать. Была бы нормальная ситуация, мы могли бы взять всех выбывших с собой, но из-за пандемии коронавируса они разъедутся по домам. У нас останется 22 футболиста, и с ними будем готовиться к Сербии. Мы бы не хотели иметь столько потерь, но это часть футбола», — заявил Черчесов.

Он отметил, что в понедельник команда проведёт в Турции тренировку и вечером улетит в Сербию, где продолжит подготовку к матчу.

Матч Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде.

Ранее Черчесов объяснил, почему сборная России играла с Турцией по схеме с пятью защитниками.