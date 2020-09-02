Игроки сборной России по пляжному футболу приняли участие в благотворительной лотерее

Игроки сборной России по пляжному футболу Алексей Макаров, Антон Шкарин, Андрей Новиков и Фёдор Земсков приняли участие в благотворительной лотерее.

Как сообщает BSRussia, целью благотворительной лотереи является сбор средств на лечение девочки, больной спинальной мышечной атрофией.

«Мы, футболисты сборной России по пляжному футболу, остро переживаем за детей с заболеванием СМА. И тоже хотим внести свой вклад в сбор средств на укол жизни для одной маленькой девочки — Ники Алексанян! Вот этот мяч с чемпионата мира по пляжному футболу, где наша сборная стала чемпионом мира, с подписями всех футболистов. Мы хотим разыграть его для Ники, а все вырученные средства пойдут на лекарство для малышки! Этот мяч — символ победы, силы и духа! Давайте вместе поможем Нике победить эту болезнь!» — говорится в обращении футболистов.

Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации пляжного футбола стал официальным советником при ООН в сфере спорта.