Глава Всемирной организации пляжного футбола стал официальным советником при ООН в сфере спорта

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Президент Всемирной организации пляжного футбола Beach Soccer Worldwide (BSWW) Жоан Куско стал официальным советником Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) в сфере спорта.
Глава Всемирной организации пляжного футбола стал официальным советником при ООН в сфере спорта
  • © beachsoccer.com

Об этом сообщил коммуникационный директор BSWW Иньяки Урибарри, слова которого передаёт BSRussia.

«Сегодня, когда мир борется с последствиями пандемии коронавируса, концепция «Единое человечество» стала ещё более актуальной, чем когда-либо прежде. Рост ущемления прав уязвимых социальных слоёв вызывает особое беспокойство, поскольку это ведёт к расколам в обществе. В этом контексте я считаю, что спорт, музыка и все формы человеческого самовыражения могут стать необходимыми инструментами альянса, которые помогут в миссии объединения людей в единое целое человечество», — заявил высокий представитель UNAOC Мигель Анхель Моратинос.

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