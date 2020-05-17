Глава РФБ допустил возможность отмены лимита на легионеров

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился размышлениями о ситуации с лимитом на легионеров в российском баскетболе.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы у нас играло больше российских игроков. Но, как я сказал в самом начале, рост игроков невозможен без конкуренции. Просто невозможен. Я всегда пытаюсь смоделировать ситуацию. Представьте, что сейчас в нашем чемпионате у каждого клуба есть возможность иметь только двух легионеров. В этом случае топовые клубы соберут вообще всех лучших российских игроков, которые есть, а что будет с четвёртым, пятым, шестым, седьмым, восьмым клубом? Это больше история владельцев, менеджеров и тренеров клубов, нежели проблема лимита», — приводит слова Кириленко пресс-служба Межрегиональной любительской баскетбольной лиги.

Он отметил, что если отдельно взятый тренер не хочет играть с россиянами или менеджер не выстраивает команду вокруг российского игрока, то не имеет никакого значения, какой лимит может быть введён.

«Может быть, стоит вообще отменить лимит, я в этом вижу вызов. Отменить и посмотреть, как игроки будут к этому адаптироваться. Та экономическая ситуация, которая складывается сейчас, может пойти нашему баскетболу на пользу. Неизбежно сокращение бюджетов, клубы не смогут приобретать легионеров и вынуждены будут строить свою команду из того, что есть в наличии», — добавил глава РФБ.

В настоящее время российским клубам Единой лиги ВТБ, являющейся высшим дивизионом чемпионата России по баскетболу, несмотря на участие зарубежных клубов, разрешено иметь в заявке команды максимум восемь легионеров без права замены, за исключением случаев, когда игрок выбывает на длительный срок и его можно заменить на другого.

Ранее сообщалось, что российские баскетболисты не вошли в команду десятилетия Евролиги.