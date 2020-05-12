Российские баскетболисты не вошли в команду десятилетия Евролиги

Ни один из российских баскетболистов не был включён в символическую команду десятилетия Евролиги.

На попадание в символическую сборную были номинированы Виктор Хряпа, Алексей Швед, Андрей Кириленко, но в итоговый список они не попали.

В состав символической сборной Евролиги последнего десятилетия вошли Василис Спанулис, Богдан Богданович, Серхио Льюль, Георгиос Принтезис, Нандо де Коло, Милош Теодосич, Димитрис Диамантидис, Лука Дончич, Хуан Карлос Наварро, Кайл Хайнс.

Ранее сообщалось, что решение о возобновлении баскетбольной Евролиги будет принято до 24 мая.