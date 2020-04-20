Ежегодная серия соревнований по плаванию «Маре Нострум» отменена из-за коронавируса

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Ежегодная плавательная серия «Маре Нострум» не состоится в нынешнем году из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба соревнований в Facebook.

«С глубоким сожалением организаторы вынуждены сообщить, что турниры не состоятся», — говорится в заявлении.

Соревнования должны были пройти с 6 по 14 июня в Монако, Барселоне и Кане-ан-Руссийоне.

Из-за пандемии коронавируса в мире было отменено или перенесено большинство спортивных мероприятий.

Ранее фигуристка Анна Щербакова рассказала, как проходят тренировочный процесс и общение с тренерами во время самоизоляции из-за коронавируса.

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