Ежегодная серия соревнований по плаванию «Маре Нострум» отменена из-за коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба соревнований в Facebook.
«С глубоким сожалением организаторы вынуждены сообщить, что турниры не состоятся», — говорится в заявлении.
Соревнования должны были пройти с 6 по 14 июня в Монако, Барселоне и Кане-ан-Руссийоне.
Из-за пандемии коронавируса в мире было отменено или перенесено большинство спортивных мероприятий.
Ранее фигуристка Анна Щербакова рассказала, как проходят тренировочный процесс и общение с тренерами во время самоизоляции из-за коронавируса.