Щербакова о тренировках на карантине: мы все дети немаленькие, за нами не следят

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как проходит тренировочный процесс и общение с тренерами во время самоизоляции.

«Мы все дети немаленькие, и нас очень много, поэтому за нами не следят, но, конечно, связываются с нами, общаемся, контролируют», — приводит слова Щербаковой ТАСС со ссылкой на эфир радиостанции «Маяк».

При этом спортсменка призналась, что наставники не прописывают фигуристам комплекс упражнений, так как они сами знают, что именно нужно выполнять.

«Просто тренеры связываются с нами, узнают, как дела, как форма, как мы себя чувствуем», — заключила Щербакова.

В сезоне-2019/20 Щербакова во второй раз в карьере выиграла чемпионат России по фигурному катанию, а также заняла второе место на первенстве Европы в Граце и финале Гран-при.

Ранее Щербакова рассказала, как следит за своим весом во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.