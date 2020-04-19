Щербакова рассказала про особенности питания на карантине

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Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как следит за своим весом во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Щербакова рассказала про особенности питания на карантине
  • РИА Новости

«Обычно я себя не ограничиваю. Стараюсь есть правильную пищу, чтобы были силы для тренировок. При этом я понимаю, что если буду себе что-то запрещать, то у меня будут моменты срывов. Я слежу за питанием, однако не ограничиваю себя полностью. На карантине из-за того, что тренировки не столь интенсивные, приходится чуть больше ограничивать себя в еде. Стараюсь не есть на ночь, так получается удерживать вес», — заявила Щербакова в прямом эфире в Instagram. 

Также 16-летняя фигуристка призналась, что ей никогда не приходилось худеть, поскольку она контролирует свой вес.

Ранее Татьяна Тарасова показала, как выглядит её пасхальный стол. 

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