Министр иностранных дел России: «Спартак» — это больше чем команда

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как стал болельщиком московского футбольного клуба «Спартак».
Министр иностранных дел России: «Спартак» — это больше чем команда
  • © МИД РФ
  • РИА Новости

«Для меня «Спартак» — это больше чем команда, это то, что даже во время самых тяжёлых переговоров помогает найти душевное равновесие. «Спартак» со мной всю сознательную жизнь», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Он вспомнил, как во время учёбы в первом классе жил в подмосковном Ногинске и рядом с домом у него находился стадион местного «Спартака», именно тогда он и увлёкся футболом.

«Как я уже говорил, в моём понимании, «Спартак» — это как родина, её не выбирают», — добавил Лавров.

После 22 туров «Спартак» занимает восьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 28 очков.

Ранее Лавров признался, что во время пандемии скучает по футболу.

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