Лавров признался, что скучает по футболу во время пандемии

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что скучает по футболу во время пандемии в связи с коронавирусом.
Лавров признался, что скучает по футболу во время пандемии
  • Reuters

«Я болельщик со стажем, но интерес не угасает и по сей день. Не скрою, очень скучаю по футболу в это непростое время, когда нельзя ни посмотреть, ни самому выйти на поле», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. 

Ранее бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин заявил, что его бы устроило досрочное завершение сезона в РПЛ из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить