Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что скучает по футболу во время пандемии в связи с коронавирусом.

«Я болельщик со стажем, но интерес не угасает и по сей день. Не скрою, очень скучаю по футболу в это непростое время, когда нельзя ни посмотреть, ни самому выйти на поле», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19.

Ранее бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин заявил, что его бы устроило досрочное завершение сезона в РПЛ из-за коронавируса.