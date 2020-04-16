Игонин: меня бы устроило, если бы сезон РПЛ закончили прямо сейчас

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Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин, в настоящее время занимающий пост депутата законодательного собрания Ленинградской области, прокомментировал приостановку Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за пандемии коронавируса.
Игонин: меня бы устроило, если бы сезон РПЛ закончили прямо сейчас
  • © Михаил Корытов
  • РИА Новости

«Меня бы устроило, если бы чемпионат закончили прямо сейчас. Может, не стоит мучить игроков и тренеров, начать потом новый сезон без ошибок и спешки. Вопрос: кто из клубов выживет? Надо ведь смотреть не только на первые пять команд чемпионата. Нужно думать о том, какого качества футбол мы увидим, если чемпионат всё же возобновится. Ждали чемпионат Европы, а получим РПЛ без зрителей. Возможно, без каких-то клубов и игроков, которые тренировались у себя на балконе», — цитирует Игонина «Чемпионат».

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. На данный момент лидером чемпионата является «Зенит».

Ранее Федун выразил мнение, что последствия пандемии коронавируса могут оказаться очень болезненными.

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