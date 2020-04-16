Федун о последствии пандемии для клубов: если это продлится до осени, то будет очень больно

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал о влиянии пандемии коронавируса на трансферную и зарплатную политику клубов.
Федун о последствии пандемии для клубов: если это продлится до осени, то будет очень больно
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Насколько существенным будет снижение сумм трансферов и зарплат? Я думаю, близким к катастрофическому. Если это продлится до осени (а очень похоже, что так и выйдет), то будет очень больно», — приводит слова Федуна ТАСС.

Он отметил, что у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы.

«Поэтому особо ни на что не рассчитываем. Будем просто выживать», — добавил владелец «Спартака».

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что РФС обратится к государству для финансовой помощи клубам.

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