Федун о последствии пандемии для клубов: если это продлится до осени, то будет очень больно
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- РИА Новости
«Насколько существенным будет снижение сумм трансферов и зарплат? Я думаю, близким к катастрофическому. Если это продлится до осени (а очень похоже, что так и выйдет), то будет очень больно», — приводит слова Федуна ТАСС.
Он отметил, что у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы.
«Поэтому особо ни на что не рассчитываем. Будем просто выживать», — добавил владелец «Спартака».
Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что РФС обратится к государству для финансовой помощи клубам.