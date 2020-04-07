Уткин: у РПЛ нет такой ответственности перед спонсорами, чтобы доиграть текущий сезон

Блогер и журналист Василий Уткин считает, что перед российской Премьер-лигой (РПЛ) не стоит острой необходимости доигрывать чемпионат сезона-2019/20, прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«У нас нет такой высокой ответственности перед спонсорами, чтобы доигрывать текущий чемпионат, обязательно показать все спонсорские баннеры и так далее. На самом деле, клубы спонсируются своими спонсорами выше рынка. Что касается спонсирования чемпионата, Тинькова буквально попросили вложить какие-то деньги в качестве титульного спонсора. А вот проблема банкротства клубов проявляется всё в большей степени. В «Крыльях Советов» уже четыре года не хватает реальных активов, даже чтобы подтвердить наличие долгов. Владивостокский «Луч», по сути, закрылся. И это только начало, мы обо всём узнаем ближе к возобновлению чемпионата», — сказал Уткин в новом выпуске «Футбольного клуба».

Ранее Уткин обвинил Дзюбу в том, что он способствовал аренде Кокорина в «Сочи».