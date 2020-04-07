Уткин обвинил Дзюбу в том, что он поспособствовал аренде Кокорина в «Сочи»

Известный блогер и журналист Василий Уткин считает, что форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба оказал влияние на переход Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

«Дзюба захотел, чтобы в «Зените» у него не было конкурентов. У Дзюбы форма не ахти, а то, что Кокорин был в безумной форме, бросалось в глаза — об этом говорили все. Парень просто позаботился, чтобы конкурентов у него в команде не было. Кокорин в «Сочи» — лучший футболист РПЛ месяца, но Черчесов всё равно говорит, что, будь сейчас сбор, Кокорина он бы не вызвал. А Кокорин в «Зените» произвёл бы абсолютно другое впечатление. Так или иначе, но Александра сплавили в «Сочи», чтобы он не отсвечивал в «Зените» и не мешал Дзюбе оставаться национальным форвардом номер один», — сказал Уткин в новом выпуске «Футбольного клуба».

За «Сочи» Кокорин провёл четыре матча в РПЛ, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

Ранее Кержаков назвал Кокорина лучшим нападающим в России по технической оснащённости и скорости.