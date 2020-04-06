Кержаков считает Кокорина лучшим нападающим в России по технической оснащённости и скорости
- РИА Новости
«Я его считаю лучшим нападающим страны по технической оснащённости, скорости. Это лучший игрок сейчас. Посмотрите, как он играл за «Сочи». Против «Краснодара», например, который претендовал на чемпионство. Кокорин очень легко разбирался с защитой, используя трюки, которые никто у нас не делает, кроме, может, Ерёменко и Бакаева. Саша делает это легко и на скорости. Вот что его отличает от других наших футболистов», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что не может понять, почему Кокорин перешёл из «Зенита» в «Сочи».
«Он явно претендовал быть игроком старта «Зенита». Все восторгались его состоянием. Он столько пропустил, но так играет. Это уровень его таланта, его ментальности, он сам себя готовил. Но, конечно, это и уровень нашего чемпионата», — добавил лучший бомбардир в истории сборной России.
В текущем сезоне 29-летний Кокорин сыграл четыре матча, забил три мяча и отдал две результативные передачи.
Ранее Кокорин рассказал, что мечтает играть за «Барселону».