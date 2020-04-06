Кержаков считает Кокорина лучшим нападающим в России по технической оснащённости и скорости

Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков высказал мнение о нападающем Александре Кокорине, выступающем на правах аренды в «Сочи».

«Я его считаю лучшим нападающим страны по технической оснащённости, скорости. Это лучший игрок сейчас. Посмотрите, как он играл за «Сочи». Против «Краснодара», например, который претендовал на чемпионство. Кокорин очень легко разбирался с защитой, используя трюки, которые никто у нас не делает, кроме, может, Ерёменко и Бакаева. Саша делает это легко и на скорости. Вот что его отличает от других наших футболистов», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не может понять, почему Кокорин перешёл из «Зенита» в «Сочи».

«Он явно претендовал быть игроком старта «Зенита». Все восторгались его состоянием. Он столько пропустил, но так играет. Это уровень его таланта, его ментальности, он сам себя готовил. Но, конечно, это и уровень нашего чемпионата», — добавил лучший бомбардир в истории сборной России.

В текущем сезоне 29-летний Кокорин сыграл четыре матча, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Кокорин рассказал, что мечтает играть за «Барселону».