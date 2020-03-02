Российские фехтовальщики завоевали два золота на ЧЕ среди юниоров

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Представители мужской сборной России одержали победы в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах и шпагах на юниорском чемпионате Европы в Хорватии.

Шпажисты Игорь Ганин, Егор Ломага, Дмитрий Швелидзе и Артур Толасов в финале одолели Италию со счётом 45:37.

Рапиристы Кирилл Бородачёв, Антон Бородачёв, Владислав Мыльников и Дмитрий Осипов также победили итальянцев — 45:44.

Женская сборная России по фехтованию на саблях в составе Дарьи Дрозд, Алины Ключниковой, Валерии Кобзевой и Марии Зинюхиной заняла второе место, уступив в решающем матче Венгрии — 35:45.

Ранее сообщалось, что рапиристка Аделина Загидуллина стала третьей на этапе КМ в Казани.

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