Российские фехтовальщики завоевали два золота на ЧЕ среди юниоров

Представители мужской сборной России одержали победы в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах и шпагах на юниорском чемпионате Европы в Хорватии.

Шпажисты Игорь Ганин, Егор Ломага, Дмитрий Швелидзе и Артур Толасов в финале одолели Италию со счётом 45:37. Рапиристы Кирилл Бородачёв, Антон Бородачёв, Владислав Мыльников и Дмитрий Осипов также победили итальянцев — 45:44. Женская сборная России по фехтованию на саблях в составе Дарьи Дрозд, Алины Ключниковой, Валерии Кобзевой и Марии Зинюхиной заняла второе место, уступив в решающем матче Венгрии — 35:45. Ранее сообщалось, что рапиристка Аделина Загидуллина стала третьей на этапе КМ в Казани.