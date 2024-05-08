Посла России в Лондоне вызвали в МИД Великобритании
«Великобритания вызвала сегодня российского посла, чтобы повторить эти меры и вновь заявить, что действия России недопустимы», — приводит заявление МИД Великобритании РИА Новости.
Отмечается, что власти намерены препятствовать «операциям России по сбору разведывательных данных в Великобритании».
Ранее стало известно, что Британия снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости России.
Кроме того, Лондон высылает военного атташе Российской Федерации.