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Посла России в Лондоне вызвали в МИД Великобритании

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Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД в связи с якобы ведением Москвой операций по сбору разведданных в стране.

«Великобритания вызвала сегодня российского посла, чтобы повторить эти меры и вновь заявить, что действия России недопустимы», — приводит заявление МИД Великобритании РИА Новости.

Отмечается, что власти намерены препятствовать «операциям России по сбору разведывательных данных в Великобритании».

Ранее стало известно, что Британия снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости России.

Кроме того, Лондон высылает военного атташе Российской Федерации.

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