В Москве у посольства Германии прошла акция протеста

В Москве напротив посольства Германии десятки человек приняли участие в антифашистском протесте.

Как пишет 360.ru, дату 8 мая выбрали неслучайно: именно в этот день Германия подписала акт капитуляции.

«В Германии наши друзья хотят чтить память всех павших в борьбе против фашизма. Им запрещают даже петь «Калинку-малинку»… Это просто свинство — так нельзя. Они там празднуют 8 мая как день освобождения, а мы 9 мая празднуем День Победы», — заявил участник акции Свен Свенсон.

Отмечается, что участниками акции в том числе стали уроженцы Донбасса, а также простые немцы.

Посольство России в Германии ранее назвало неприемлемым решение властей Берлина о запрете 8—9 мая демонстрации флагов и атрибутики, связанных с Днём Победы.