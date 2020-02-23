«Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном» в Лиге 1

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«Монако» сыграл вничью с «Дижоном» в матче 26-го тура французской Лиги 1.
«Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном» в Лиге 1
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Встреча, прошедшая в Дижоне, завершилась со счётом 1:1.

За «Дижон» на 56-й минуте забил Мама Бальде. «Монако» ответил голом Гильермо Марипана на 79-й минуте. Российский хавбек Александр Головин участия в матче не принял из-за дисквалификации за перебор жёлтых карточек.

«Монако» с 39 очками, занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1. «Дижон» с 27 очками — 17-й.

Ранее сообщалось, что во Франции дисквалифицировали футболиста за укус соперника ниже пояса.

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