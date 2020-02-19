СМИ: Во Франции дисквалифицировали футболиста за укус соперника ниже пояса

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После матча любительской лиги в чемпионате Франции «Тервилль» — «Сотрих» (1:1) между двумя футболистами из разных команд произошёл инцидент, который закончился укусом соперника за половой орган.
СМИ: Во Франции дисквалифицировали футболиста за укус соперника ниже пояса
  • РИА Новости

Об этом сообщает Daily Mail. Инцидент между футболистами произошёл на парковке после окончания встречи.

За свой поступок игрок «Тервилля» получил пять лет дисквалификации. Пострадавшему наложили десять швов и на полгода отстранили от футбола. По итогам разбирательств «Тервилль» был наказан за невыполнение обязательств по обеспечению безопасности. С клуба сняли два очка и оштрафовали на €200. 

Ранее сообщалось, что Марадоне во время матча помощники принесли неизвестное вещество.

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