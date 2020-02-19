СМИ: Во Франции дисквалифицировали футболиста за укус соперника ниже пояса

После матча любительской лиги в чемпионате Франции «Тервилль» — «Сотрих» (1:1) между двумя футболистами из разных команд произошёл инцидент, который закончился укусом соперника за половой орган.

Об этом сообщает Daily Mail. Инцидент между футболистами произошёл на парковке после окончания встречи.

За свой поступок игрок «Тервилля» получил пять лет дисквалификации. Пострадавшему наложили десять швов и на полгода отстранили от футбола. По итогам разбирательств «Тервилль» был наказан за невыполнение обязательств по обеспечению безопасности. С клуба сняли два очка и оштрафовали на €200.

Ранее сообщалось, что Марадоне во время матча помощники принесли неизвестное вещество.