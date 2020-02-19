Марадоне во время матча помощники принесли неизвестное вещество
- Reuters
Данная ситуация произошла во время поединка 20-го тура чемпионата Аргентины с «Росарио Сентраль» (0:1). Один из ассистентов принёс Марадоне неизвестное вещество, после чего главного тренера намеренно закрыли от телекамер другие помощники.
Dice Maradona que ya no se droga más.— Dr Tangalanga (@DrTangalanga_) February 17, 2020
🤣🤣🤣👇👇👇👇 pic.twitter.com/2xHnU2FMpz
На протяжении карьеры легендарный аргентинец испытывал наркотическую зависимость.
Ранее Марадона рассказал о похищении НЛО.