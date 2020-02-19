Марадоне во время матча помощники принесли неизвестное вещество

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Легендарный аргентинский футболист, а в настоящее время главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона попал под прицел телекамер, когда ассистент принёс ему неизвестное вещество.
Марадоне во время матча помощники принесли неизвестное вещество
  • Reuters

Данная ситуация произошла во время поединка 20-го тура чемпионата Аргентины с «Росарио Сентраль» (0:1). Один из ассистентов принёс Марадоне неизвестное вещество, после чего главного тренера намеренно закрыли от телекамер другие помощники.

На протяжении карьеры легендарный аргентинец испытывал наркотическую зависимость.

Ранее Марадона рассказал о похищении НЛО.

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