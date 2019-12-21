Марадона рассказал о похищении НЛО

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона с юмором ответил на вопрос, верит ли он в НЛО.

«Верю ли я в НЛО? А зачем что-то выдумывать? Однажды, выпив слишком много, я отсутствовал дома три дня. Когда вернулся домой, сказал, что меня похитил НЛО. Так и сказал: «Они меня похитили, но я не могу об этом говорить», — приводит слова Марадоны Daily Mail со ссылкой TyC Sports.

59-летний аргентинец является чемпионом мира по футболу 1986 года, а также серебряным призёром мирового первенства 1990 года.

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