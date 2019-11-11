«Краснодар» подшутил над Быстровым из-за Берга

Футбольный клуб «Краснодар» подшутил над своим бывшим игроком Владимиром Быстровым, сравнившим нападающего команды Маркуса Берга с деревом.

«Маркус Берг забил пять голов, сыграв 19 матчей в составе ФК «Краснодар», тем самым догнав Владимира Быстрова, который забил пять мячей, сыграв 53 матча», — говорится в сообщении «Краснодара».

На старте сезона Быстров в своём Instagram опубликовал фото сосны с подписью «Берг М.», а затем предложил подписчикам ответить на вопрос, кто лучше — сосна или шведский нападающий.

После этого он неоднократно объяснял, что не хотел обидеть шведа, а его публикация была не более чем просто шуткой.

Ранее в «Краснодаре» ответили на вопрос о возможной продаже четырёх легионеров ближайшей зимой.