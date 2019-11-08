В «Краснодаре» ответили на вопрос о возможной продаже четырёх легионеров ближайшей зимой
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- globallookpress.com
«Что касается слухов о продаже Рамиреса, Фьолусона, Кайо и Намли, то я такой информации не видел. Никак не могу прокомментировать это», — цитирует специалиста «Чемпионат».
По информации СМИ, «Краснодар» планирует избавиться от перечисленных выше иностранных футболистов ближайшей зимой, о чём уже сообщил их агентам, подыскивающим Фьолусону, Рамиресу, Намли и Кайо новые места работы.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче ЛЕ.