«Торпедо» может провести заключительный матч сезона ФНЛ на стадионе «Спартака»

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Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Торпедо» может провести домашний матч заключительного, 38-го тура на стадионе выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартака» — «Открытие Арене».
«Торпедо» может провести заключительный матч сезона ФНЛ на стадионе «Спартака»
  • РИА Новости

По словам президента «Торпедо» Елены Еленцевой, которые передаёт ТАСС, три из четырёх домашних игр команды пройдут на малой спортивной арене «Лужники», на которой, вероятно, не удастся провести заключительный матч сезона. В качестве альтернативных вариантов рассматриваются «Открытие Арена» и «Арена Химки».

Президент «Торпедо» отметила, что данный вопрос ещё не решён.

Стадион «Торпедо» им. Эдуарда Стрельцова, домашняя арена клуба, принимавшая матчи первой половины сезона, закрыта на реконструкцию.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» проведёт оставшиеся домашние матчи сезона в Нижнем Новгороде.

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