Россиянин Карасёв рассудит матч ЛЧ «Боруссия» — «Славия»
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.
Помогать на боковых линиях Карасёву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а резервным рефери назначен Сергей Лапочкин.
Что касается VAR, то за неё будут отвечать Виталий Мешков и Сергей Иванов.
Встреча состоится 10 декабря на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.
Ранее сообщалось, что Карасёв является единственным кандидатом от России на судейство матчей Евро-2020.