Россиянин Карасёв рассудит матч ЛЧ «Боруссия» — «Славия»

Короткая ссылка
Российский арбитр Сергей Карасёв назначен на матч шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и пражской «Славией».
Россиянин Карасёв рассудит матч ЛЧ «Боруссия» — «Славия»
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Помогать на боковых линиях Карасёву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а резервным рефери назначен Сергей Лапочкин.

Что касается VAR, то за неё будут отвечать Виталий Мешков и Сергей Иванов.

Встреча состоится 10 декабря на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Ранее сообщалось, что Карасёв является единственным кандидатом от России на судейство матчей Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить