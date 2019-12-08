Россиянин Карасёв рассудит матч ЛЧ «Боруссия» — «Славия»

Российский арбитр Сергей Карасёв назначен на матч шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и пражской «Славией».

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Помогать на боковых линиях Карасёву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а резервным рефери назначен Сергей Лапочкин.

Что касается VAR, то за неё будут отвечать Виталий Мешков и Сергей Иванов.

Встреча состоится 10 декабря на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Ранее сообщалось, что Карасёв является единственным кандидатом от России на судейство матчей Евро-2020.