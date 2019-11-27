Зидан прокомментировал травму Азара
- © Daisuke Nakashima/AFLO
- globallookpress.com
«Это не просто ушиб голеностопа. Там ушиб и вывих», — приводит слова Зидана Marca.
Азар клуб покинул поле в средине втором тайме хромая и в сопровождении медиков, его заменил Гарет Бэйл. Бельгийских форвард перешёлв в мадридский клуб летом 2019 года. Он пропустил старт сезона из-за повреждения, и в итоге сыграл только в 13 матчах, забив один мяч и отдав четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Реал» сыграл вничью с ПСЖ в пятом туре Лиги чемпионов.