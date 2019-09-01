Рябинский поделился мнением о возможном завершении карьеры Поветкина
- Reuters
«Я не вижу, если честно, почему такой вопрос должен стоять перед ним. Он в хорошей форме и ещё может провести пару боев», — цитирует Поветкина РБК.
По словам промоутера, поединок с Хьюи Фьюри подтвердил, что Поветкин находится в хорошей физической форме и способен проводить затяжные бои.
Он согласился, что 40-летний боксёр не может не думать о завершении карьеры, но отметил, что к Поветкину это не относится.
Ранее Поветкин рассказал, с кем хотел бы встретиться в своём следующем поединке.