Рябинский поделился мнением о возможном завершении карьеры Поветкина

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский высказал мнение, что действующему интерконтинентальному чемпиону Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Александру Поветкину не стоит задумываться об уходе из спорта.

«Я не вижу, если честно, почему такой вопрос должен стоять перед ним. Он в хорошей форме и ещё может провести пару боев», — цитирует Поветкина РБК.

По словам промоутера, поединок с Хьюи Фьюри подтвердил, что Поветкин находится в хорошей физической форме и способен проводить затяжные бои.

Он согласился, что 40-летний боксёр не может не думать о завершении карьеры, но отметил, что к Поветкину это не относится.

Ранее Поветкин рассказал, с кем хотел бы встретиться в своём следующем поединке.