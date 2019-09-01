Рябинский поделился мнением о возможном завершении карьеры Поветкина

Короткая ссылка
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский высказал мнение, что действующему интерконтинентальному чемпиону Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Александру Поветкину не стоит задумываться об уходе из спорта.
Рябинский поделился мнением о возможном завершении карьеры Поветкина
  • Reuters

«Я не вижу, если честно, почему такой вопрос должен стоять перед ним. Он в хорошей форме и ещё может провести пару боев», — цитирует Поветкина РБК.

По словам промоутера, поединок с Хьюи Фьюри подтвердил, что Поветкин находится в хорошей физической форме и способен проводить затяжные бои. 

Он согласился, что 40-летний боксёр не может не думать о завершении карьеры, но отметил, что к Поветкину это не относится.

Ранее Поветкин рассказал, с кем хотел бы встретиться в своём следующем поединке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить