Поветкин рассказал, с кем хочет провести следующий бой

Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин заявил, что в следующем поединке на профессиональном ринге он хочет встретиться с бывшим чемпионом мира по нескольким версиям британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом спортсмен рассказал в интервью пресс-службе промоутерской компании «Мир бокса».

В своём последнем поединке, который состоялся в субботу, 31 августа, в Лондоне, Поветкин одержал победу над двоюродным братом Тайсона Хьюи Фьюри. Она стала для россиянина 35-й в 37 боях в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Поветкин победил Хьюи Фьюри в поединке за титул WBA International в супертяжёлом весе.