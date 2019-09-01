Поветкин рассказал, с кем хочет провести следующий бой
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Об этом спортсмен рассказал в интервью пресс-службе промоутерской компании «Мир бокса».
В своём последнем поединке, который состоялся в субботу, 31 августа, в Лондоне, Поветкин одержал победу над двоюродным братом Тайсона Хьюи Фьюри. Она стала для россиянина 35-й в 37 боях в профессиональной карьере.
Ранее сообщалось, что Поветкин победил Хьюи Фьюри в поединке за титул WBA International в супертяжёлом весе.