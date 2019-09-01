Поветкин рассказал, с кем хочет провести следующий бой

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Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин заявил, что в следующем поединке на профессиональном ринге он хочет встретиться с бывшим чемпионом мира по нескольким версиям британцем Тайсоном Фьюри.
Поветкин рассказал, с кем хочет провести следующий бой
  • © Alan Stanford, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом спортсмен рассказал в интервью пресс-службе промоутерской компании «Мир бокса».

В своём последнем поединке, который состоялся в субботу, 31 августа, в Лондоне, Поветкин одержал победу над двоюродным братом Тайсона Хьюи Фьюри. Она стала для россиянина 35-й в 37 боях в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Поветкин победил Хьюи Фьюри в поединке за титул WBA International в супертяжёлом весе.

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