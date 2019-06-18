Боломбой считает, что у сборной России по баскетболу есть хорошие шансы выйти в плей-офф КМ-2019

Короткая ссылка
Центровой сборной России Джоэл Боломбой высказал мнение о перспективах национальной команды на предстоящем Кубке мира 2019 года в Китае.
Боломбой считает, что у сборной России по баскетболу есть хорошие шансы выйти в плей-офф КМ-2019
  • © Михаил Сербин
  • РИА Новости

«У нас хорошие шансы пробиться в плей-офф. В сборной России много игроков высокого уровня, способных решать самые серьёзные задачи. При этом мы понимаем, что на чемпионате мира нельзя расслабляться, делить соперников на тяжёлых и лёгких. Каждая игра будет как финал», — приводят слова Боломбоя «Известия».

25-летний уроженец Донецка, ставший гражданином России в ноябре 2018 года, дебютировал за сборную 3 декабря того же года в матче квалификации на КМ-2019 с Чехией.

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Соперниками сборной России на групповом этапе будут команды Аргентины, Нигерии и Кореи. Матчи пройду в городе Ухань.

Ранее Тимофей Мозгов рассказал, что не уверен, что успеет восстановиться после травмы к КМ-2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить