Боломбой считает, что у сборной России по баскетболу есть хорошие шансы выйти в плей-офф КМ-2019

Центровой сборной России Джоэл Боломбой высказал мнение о перспективах национальной команды на предстоящем Кубке мира 2019 года в Китае.

«У нас хорошие шансы пробиться в плей-офф. В сборной России много игроков высокого уровня, способных решать самые серьёзные задачи. При этом мы понимаем, что на чемпионате мира нельзя расслабляться, делить соперников на тяжёлых и лёгких. Каждая игра будет как финал», — приводят слова Боломбоя «Известия».

25-летний уроженец Донецка, ставший гражданином России в ноябре 2018 года, дебютировал за сборную 3 декабря того же года в матче квалификации на КМ-2019 с Чехией.

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Соперниками сборной России на групповом этапе будут команды Аргентины, Нигерии и Кореи. Матчи пройду в городе Ухань.

Ранее Тимофей Мозгов рассказал, что не уверен, что успеет восстановиться после травмы к КМ-2019.