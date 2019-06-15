Баскетболист Мозгов не уверен, что успеет восстановиться после травмы к КМ-2019

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Центровой сборной России Тимофей Мозгов рассказал, как проходит его восстановление после травмы накануне Кубка мира по баскетболу 2019 года в Китае.
Баскетболист Мозгов не уверен, что успеет восстановиться после травмы к КМ-2019
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«Моё восстановление продвигается. Продолжаю работать над собой, но не знаю, буду ли готов к Кубку мира, пока не знаю», — приводит слова Мозгова ТАСС.

32-летний баскетболист за прошедший сезон не сыграл ни одного матча. В январе он перенёс операцию на колене.

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Сборные России, Аргентины, Нигерии и Кореи сыграют свои матчи групповой стадии в городе Ухань.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу сыграет на товарищеском турнире в Китае перед ЧМ.

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