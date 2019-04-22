Шипачёв высказался о своём невызове в сборную России по хоккею

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал свой невызов в сборную России по хоккею для подготовки к чемпионату мира 2019 года.

«Я расстроился, так как ждал приглашения. Но что мне сейчас делать? Ходить и плакать?» — приводит слова Шипачёва «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне КХЛ 32-летний форвард сыграл в 61 матче регулярного чемпионата и 11 матчах плей-офф, записав в свой актив 68 (40 + 48) и 8 (1 + 7) очков соответственно.

Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России по хоккею.