Гладков: движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ
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Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. Инцидент произошёл на окраине города Шебекино», — написал он в Telegram.
В результате столкновения у транспортного средства повреждены капот, крыша и лобовое стекло.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили управляемую авиабомбу HAMMER и беспилотник ВСУ в Белгородской области.