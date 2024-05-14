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Гладков: движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ

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В Белгородской области движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера.
Гладков: движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. Инцидент произошёл на окраине города Шебекино», — написал он в Telegram.

В результате столкновения у транспортного средства повреждены капот, крыша и лобовое стекло.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили управляемую авиабомбу HAMMER и беспилотник ВСУ в Белгородской области.

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