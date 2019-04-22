Ковальчук прибыл в расположение сборной России по хоккею
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Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Сбор проходит в подмосковном Новогорске.
В нынешнем сезоне, ставшем для 36-летнего Ковальчука первым после возвращения в НХЛ, он принял участие в 64 играх и записал в свой актив 34 (16+18) очков.
Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.
Ранее сообщалось, что хоккеист «Виннипега» Богдан Киселевич вызван в сборную России для подготовки к ЧМ.