Ковальчук прибыл в расположение сборной России по хоккею

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Сбор проходит в подмосковном Новогорске.

В нынешнем сезоне, ставшем для 36-летнего Ковальчука первым после возвращения в НХЛ, он принял участие в 64 играх и записал в свой актив 34 (16+18) очков.

Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Виннипега» Богдан Киселевич вызван в сборную России для подготовки к ЧМ.