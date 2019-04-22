Хоккеист «Виннипега» Киселевич вызван в сборную России для подготовки к ЧМ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич получил вызов в сборную России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, 29-летний Киселевич прибудет в расположение сборной 23 апреля.

В нынешнем сезоне, ставшим первым в карьере Киселевича в НХЛ, он сыграл в 32 матчах и набрал 8 (0 + 8) очков.

Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России во второй раз обыграла Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ по хоккею.