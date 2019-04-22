Хоккеист «Виннипега» Киселевич вызван в сборную России для подготовки к ЧМ
- © Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба национальной команды, 29-летний Киселевич прибудет в расположение сборной 23 апреля.
В нынешнем сезоне, ставшим первым в карьере Киселевича в НХЛ, он сыграл в 32 матчах и набрал 8 (0 + 8) очков.
Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.
Ранее сообщалось, что сборная России во второй раз обыграла Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ по хоккею.