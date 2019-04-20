Сборная России во второй раз обыграла Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ по хоккею

Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии во втором матче Еврочелленджа в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.

Победу сборной России принесли шайбы Александра Бурмистрова, Александра Барабанова, Сергея Плотникова и Владимира Ткачёва, оформившего дубль.

Швейцария ответила голом Алессио Бертаджиа.

Этот матч стал вторым подряд против сборной Швейцарии. В первой игре россияне также взяли верх над соперниками. Следующую встречу российская команда проведёт в гостях со сборной Латвии 24 апреля.

Ранее сообщалось, что в сборную России по хоккею для подготовки к ЧМ вызваны семь игроков ЦСКА.