Сборная России во второй раз обыграла Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ по хоккею
- ©fhr.ru
Победу сборной России принесли шайбы Александра Бурмистрова, Александра Барабанова, Сергея Плотникова и Владимира Ткачёва, оформившего дубль.
Швейцария ответила голом Алессио Бертаджиа.
Этот матч стал вторым подряд против сборной Швейцарии. В первой игре россияне также взяли верх над соперниками. Следующую встречу российская команда проведёт в гостях со сборной Латвии 24 апреля.
Ранее сообщалось, что в сборную России по хоккею для подготовки к ЧМ вызваны семь игроков ЦСКА.