Сборная России во второй раз обыграла Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ по хоккею

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Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии во втором матче Еврочелленджа в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Сборная России во второй раз обыграла Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ по хоккею
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Победу сборной России принесли шайбы Александра Бурмистрова, Александра Барабанова, Сергея Плотникова и Владимира Ткачёва, оформившего дубль.

Швейцария ответила голом Алессио Бертаджиа.

Этот матч стал вторым подряд против сборной Швейцарии. В первой игре россияне также взяли верх над соперниками. Следующую встречу российская команда проведёт в гостях со сборной Латвии 24 апреля.

Ранее сообщалось, что в сборную России по хоккею для подготовки к ЧМ вызваны семь игроков ЦСКА.

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