В сборную России по хоккею для подготовки к ЧМ вызваны семь игроков ЦСКА

Семь хоккеистов московского ЦСКА и один игрок омского «Авангарда» после финала Кубка Гагарина вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Словакии.

Об этом сообщает Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

Из игроков ЦСКА в национальную команду приглашены вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артём Блажиевский, а также нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов и Иван Телегин. Из «Авангарда» в сборную вызван форвард Илья Михеев.

В четвёртом матче серии до четырёх побед ЦСКА в овертайме обыграл «Авангард» и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.

ЧМ пройдёт в период с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Россияне сыграют в группе B со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

Ранее стали известны даты приезда игроков НХЛ в расположение сборной России.