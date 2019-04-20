В сборную России по хоккею для подготовки к ЧМ вызваны семь игроков ЦСКА
- РИА Новости
Об этом сообщает Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
Из игроков ЦСКА в национальную команду приглашены вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артём Блажиевский, а также нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов и Иван Телегин. Из «Авангарда» в сборную вызван форвард Илья Михеев.
В четвёртом матче серии до четырёх побед ЦСКА в овертайме обыграл «Авангард» и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.
ЧМ пройдёт в период с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Россияне сыграют в группе B со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.
Ранее стали известны даты приезда игроков НХЛ в расположение сборной России.