Стали известны даты приезда игроков НХЛ в расположение сборной России

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал, когда в расположение команды прибудут игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы можем официально сообщить, что Илья Ковальчук прибудет в расположение национальной сборной 22 апреля, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Михаил Сергачёв и Артём Анисимов — до 27 апреля, голкипер Андрей Василевский — до 28 апреля. Мы получили все необходимые разрешения от клубов и подтверждения от самих игроков», — цитирует Ротенберга официальная группа Федерации хоккея России в Facebook.

Также глава штаба сборной России по хоккею добавил, что поддерживал контакты с российскими игроками НХЛ на протяжении всего сезона.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ по хоккею.