Стали известны даты приезда игроков НХЛ в расположение сборной России

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Глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал, когда в расположение команды прибудут игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Стали известны даты приезда игроков НХЛ в расположение сборной России
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«Мы можем официально сообщить, что Илья Ковальчук прибудет в расположение национальной сборной 22 апреля, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Михаил Сергачёв и Артём Анисимов — до 27 апреля, голкипер Андрей Василевский — до 28 апреля. Мы получили все необходимые разрешения от клубов и подтверждения от самих игроков», — цитирует Ротенберга официальная группа Федерации хоккея России в Facebook.

Также глава штаба сборной России по хоккею добавил, что поддерживал контакты с российскими игроками НХЛ на протяжении всего сезона.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ по хоккею.

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