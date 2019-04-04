В судейском комитете РФС назвали историческим событием использование VAR в Кубке России
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- РИА Новости
«Это историческое событие. VAR привнесёт новые краски в футбольную палитру любого чемпионата и любого матча. Сегодня эта система направлена на исправление прежде всего очевидных ошибок, которые могут исказить конечный счёт», — цитирует Бутенко РИА Новости.
По словам представителя РФС, в системе VAR заложено намного больше положительного, нежели отрицательного.
«Конечно, ошибки будут. Ведь с VAR будут работать те же люди, что и работают в поле. Хотя у экранов больше возможностей определить, что заложено в игровом эпизоде, что было скрыто от арбитра», — добавил он.
Ранее в РФС призвали ускорить внедрение системы VAR в РПЛ.