В судейском комитете РФС назвали историческим событием использование VAR в Кубке России

Член судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко прокомментировал использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в первых полуфинальных матчах Кубка России, при помощи которой, в частности, был назначен пенальти в ворота «Локомотива» в поединке с «Ростовом».

«Это историческое событие. VAR привнесёт новые краски в футбольную палитру любого чемпионата и любого матча. Сегодня эта система направлена на исправление прежде всего очевидных ошибок, которые могут исказить конечный счёт», — цитирует Бутенко РИА Новости.

По словам представителя РФС, в системе VAR заложено намного больше положительного, нежели отрицательного.

«Конечно, ошибки будут. Ведь с VAR будут работать те же люди, что и работают в поле. Хотя у экранов больше возможностей определить, что заложено в игровом эпизоде, что было скрыто от арбитра», — добавил он.

Ранее в РФС призвали ускорить внедрение системы VAR в РПЛ.