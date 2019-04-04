В РФС призвали ускорить внедрение системы VAR в Российской премьер-лиге

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал ускорить внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Нам необходимо как можно быстрее включать VAR в чемпионат», — цитирует Колоскова РИА Новости.

По словам почётного президента РФС, использование системы VAR на первых полуфинальных матчах Кубка России по футболу принесло свои плоды. В частности, Колосков отметил правильность решения о назначении пенальти в ворота «Локомотива» в поединке с «Ростовом», которое арбитр Кирилл Левников принял при помощи видеоповторов спорного эпизода.

«Порой судья находится в таком положении, что он просто физически не может увидеть какие-то нюансы. А тут — пожалуйста… В данном случае всё справедливо и правильно. Неслучайно никто не протестовал, включая тренера «Локомотива» Юрия Сёмина», — добавил он.

Ранее сообщалось, что арбитр матча «Локомотив» — «Ростов» назначил пенальти в ворота «железнодорожников» после использования системы VAR.