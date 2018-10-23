СМИ: «Реал» ведёт переговоры с Моуринью

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Вице-президент мадридского «Реала» Хосе Анхель Санчес лично ведёт переговоры с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью относительно возвращения португальца в испанский клуб.
СМИ: «Реал» ведёт переговоры с Моуринью
  • globallookpress.com

Как сообщает El Pais, руководство «Реала» хочет видеть Моуринью сменщиком нынешнего наставника «сливочных» Хулена Лопетеги.

Отмечается, что португальцу предлагают соглашение, рассчитанное до 2021 года, с зарплатой от €10—12 млн за сезон.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Он помог команде стать чемпионом Испании, а также по разу выиграть Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте является главным кандидатом на пост наставника «Реала».

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