СМИ: «Реал» ведёт переговоры с Моуринью
- globallookpress.com
Как сообщает El Pais, руководство «Реала» хочет видеть Моуринью сменщиком нынешнего наставника «сливочных» Хулена Лопетеги.
Отмечается, что португальцу предлагают соглашение, рассчитанное до 2021 года, с зарплатой от €10—12 млн за сезон.
Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Он помог команде стать чемпионом Испании, а также по разу выиграть Кубок и Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что Антонио Конте является главным кандидатом на пост наставника «Реала».