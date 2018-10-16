Боец MMA Сидельников считает, что проводить бой между Нурмагомедовым и Мейвезером нецелесообразно

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Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников прокомментировал информацию о возможном поединке обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера.
Боец MMA Сидельников считает, что проводить бой между Нурмагомедовым и Мейвезером нецелесообразно
  • Reuters

«Если будут биться по правилам MMA, то у Флойда нет шансов. С одной стороны, это может быть интересно, но с другой — все понимают, что Хабиб его полностью деклассирует в борьбе и свяжет его. Думаю, Мейвезеру это неинтересно. Если по правилам бокса — тоже непросто. У Хабиба есть хороший удар, но для профессионального бокса этого не хватит. То же самое, как когда Макгрегор дрался с Мейвезером», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Сидельников также заявил, что разговоры об этом появляются ради пиара и что он не видит смысла в таком поединке, поскольку каждый из бойцов гораздо сильнее соперника в своей дисциплине.

«Нецелесообразно проводить бой между Флойдом и Хабибом. В зависимости от вида борьбы можно назвать победителя. Если бы они в футбол сыграли, то было бы 50/50», — добавил Сидельников.

Ранее Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова.

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