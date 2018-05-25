Россиянка Кудерметова уступила в решающем матче квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в основную сетку турнира «Ролан Гаррос» в Париже.

В финальном раунде квалификации она уступила чешке Барборе Крейчиковой со счётом 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» начнутся 27 мая. Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Страсбурге.