Россиянка Кудерметова уступила в решающем матче квалификации «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в основную сетку турнира «Ролан Гаррос» в Париже.

В финальном раунде квалификации она уступила чешке Барборе Крейчиковой со счётом 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. 

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» начнутся 27 мая.

Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Страсбурге.

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