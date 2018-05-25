Павлюченкова вышла в финал турнира WTA в Страсбурге после отказа Барти

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Страсбурге.

В матче 1/2 финала Павлюченкова прошла австралийку Эшли Барти, которая отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:4, 1:0 в пользу россиянки. К тому моменту теннисистки провели на корте 51 минуту.

За титул чемпионки турнира в Страсбурге Павлюченкова сразится со словачкой Доминикой Цибулковой, которая в полуфинале обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску — 2:6, 7:6 (7:5), 6:1.

Ранее российская теннисистка Евгения Родина не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос».