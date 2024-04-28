Зеленский за месяц поднял для Запада требование по Patriot с пяти до семи

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны минимум семь систем ПВО Patriot, при этом месяц назад он говорил о пяти системах.

«Семь систем нужны Украине. И это минимум. Эти Patriot есть у партнёров», — сказал Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.

При этом, как отмечает РИА Новости, в конце марта он заявлял, что пять — семь систем Patriot, которые просит Украина, защитят украинскую промышленность.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами ПВО Patriot с Украиной.

Также в El País отметили, что Испанию вынудили согласиться на передачу Украине ракет для Patriot.