Зеленский за месяц поднял для Запада требование по Patriot с пяти до семи
«Семь систем нужны Украине. И это минимум. Эти Patriot есть у партнёров», — сказал Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.
При этом, как отмечает РИА Новости, в конце марта он заявлял, что пять — семь систем Patriot, которые просит Украина, защитят украинскую промышленность.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами ПВО Patriot с Украиной.
Также в El País отметили, что Испанию вынудили согласиться на передачу Украине ракет для Patriot.