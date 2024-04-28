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Лаззарини: Россия предоставила БАПОР площадку для разъяснения ситуации в Газе странам БРИКС

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Москва предоставила БАПОР площадку для разъяснения позиции агентства по катастрофической гуманитарной ситуации высоким представителям стран БРИКС.

Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

По его словам, Лаззарини получил приглашение выступить на мероприятии и для этого прилетел из Нью-Йорка.

Кроме того, генеральный комиссар отметил, что на фоне кризиса в Газе он намерен предупредить членов БРИКС о последствиях запрета деятельности БАПОР в зоне конфликта.

Ранее Лаззарини сообщил, что в секторе Газа погибли 180 сотрудников БАПОР с начала операции Израиля.

Также в ООН заявили, что попытки вытеснить БАПОР из Газы должны прекратиться.

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