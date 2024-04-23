Глава БАПОР: в секторе Газа погибли 180 сотрудников агентства

В секторе Газа погибли 180 сотрудников БАПОР с начала операции Израиля, сообщил на брифинге глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лазарини.

AP

«По данным на сегодня, 180 сотрудников БАПОР убиты, более 160 объектов повреждено или уничтожено», — цитирует его РИА Новости. Ранее число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа достигло 34 049.