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Глава БАПОР: в секторе Газа погибли 180 сотрудников агентства

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В секторе Газа погибли 180 сотрудников БАПОР с начала операции Израиля, сообщил на брифинге глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лазарини.
Глава БАПОР: в секторе Газа погибли 180 сотрудников агентства
  • AP

«По данным на сегодня, 180 сотрудников БАПОР убиты, более 160 объектов повреждено или уничтожено», — цитирует его РИА Новости.

Ранее число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа достигло 34 049.

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