Сборная Финляндии разгромила Латвию на ЧМ-2018 по хоккею, Швейцария обыграла Словакию
Сборная Финляндии одержала победу над Латвией во втором матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.
Встреча завершилась со счётом 8:1.
Главным героем противостояния стал 20-летний Себастьян Ахо, набравший шесть очков.
В другом матче дня Швейцария обыграла Словакию со счётом 2:0. Шайбы в составе победителей Тристан Шервей и Мирко Мюллер.
Ранее сообщалось, что шведские хоккеисты переиграли чехов в матче группового этапа ЧМ.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube