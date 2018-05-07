Сборная Финляндии разгромила Латвию на ЧМ-2018 по хоккею, Швейцария обыграла Словакию

Сборная Финляндии одержала победу над Латвией во втором матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

Встреча завершилась со счётом 8:1. Главным героем противостояния стал 20-летний Себастьян Ахо, набравший шесть очков. В другом матче дня Швейцария обыграла Словакию со счётом 2:0. Шайбы в составе победителей Тристан Шервей и Мирко Мюллер. Ранее сообщалось, что шведские хоккеисты переиграли чехов в матче группового этапа ЧМ.