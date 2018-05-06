Шведские хоккеисты переиграли чехов в матче группового этапа ЧМ
Встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе сборной Швеции отличились Рикард Раккель (5-я минута), Маттиас Янмарк (8-я) и Мика Зибанеджад (44-я).
У чехов шайбы забрасывали Филип Гронек (34-я) и Томаш Гик (56-я минута).
В параллельном матче сборная Норвегии в серии буллитов сломила сопротивление команды Германии со счётом 5:4.
Ранее сборная Канады нанесла разгромное поражение национальной команде Южной Кореи во втором матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.