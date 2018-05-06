Шведские хоккеисты переиграли чехов в матче группового этапа ЧМ

Короткая ссылка
Сборная Швеции победила национальную команду Чехии во втором матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе сборной Швеции отличились Рикард Раккель (5-я минута), Маттиас Янмарк (8-я) и Мика Зибанеджад (44-я).

У чехов шайбы забрасывали Филип Гронек (34-я) и Томаш Гик (56-я минута).

В параллельном матче сборная Норвегии в серии буллитов сломила сопротивление команды Германии со счётом 5:4.

Ранее сборная Канады нанесла разгромное поражение национальной команде Южной Кореи во втором матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных