Сборная Канады обыграла команду Южной Кореи на ЧМ по хоккею с разницей в десять шайб

Сборная Канады нанесла разгромное поражение национальной команде Южной Кореи во втором матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Встреча завершилась со счётом 10:0.

В составе сборной Канады дубль оформил Тайсон Джост, ещё по одной шайбе забросили Райан Ньюджент-Хопкинс, Колтон Парэйко, Райан О'Райлли, Пьер-Люк Дюбуа, Брэйден Шенн, Джоэл Эдмундсон, Коннор Макдэвид и Джордан Эберле.

В следующем матче канадцы сыграют с датчанами, а команда Южной Кореи — со сборной Латвии.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Австрии на чемпионате мира по хоккею в Дании.